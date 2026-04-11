ABD donanmasına ait gemiler Hürmüz'den geçti, İran resti çekti: Vururuz

Dünya İslamabad'daki müzakereye odaklanırken ABD ve İran arasındaki gerilim sahada devam ediyor.

Axios haber sitesi, 6 hafta sonra Amerikan donanmasına ait ilk gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçtiğini söz konusu geçişin İran ile koordineli yapılmadığını yazdı.

30 dakika içinde vururuz

Fars Haber Ajansı'nın haberine göre de Tahran yönetimi İslamabad'daki İran müzakere heyetine bir ABD savaş gemisinin Füceyre Limanı'ndan Hürmüz Boğazı'na doğru hareket ettiğini bildirdi.

İran ise bu bilgiye karşılık Pakistanlı arabulucuya, ABD savaş gemisinin seyrine devam etmesi halinde 30 dakika içinde hedef alınacağını bildirdi.

Hürmüz Boğazı

ABD-İsrail'in İran'a yönelik ortak saldırılarına karşılık İran'ın misilleme saldırıları devam ederken İran Silahlı Kuvvetleri, Hürmüz Boğazı'nı ABD ve İsrail ile müttefikleriyle bağlantılı gemilerin geçişine kapatmıştı. İran donanması, Boğaz'dan geçmeye çalışan bazı gemileri füze ve silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) vurmuştu.

İran, saldırılara katılmayan bazı ülkelerin gemilerine koordinasyon şartı ile Hürmüz Boğazı’ndan geçiş izni vermişti.

Ayrıca İran, Irak’ın, Hürmüz Boğazı’ndaki kısıtlamalardan muaf tutulduğunu duyurmuştu.

İran basını, Hürmüz Boğazı’ndan günlük ortalama 10 geminin geçiş yaptığını belirtmişti.