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ABD donanmasına ait MH-60S tipi askeri helikopteri düştü

ABD donanmasına ait askeri helikopter California eyaleti açıklarında düştü.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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ABD Pasifik Donanmasının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, MH-60S tipi askeri helikopterin yerel saatle 16.30'da rutin uçuşunu yapmak üzere USS Abraham Lincoln uçak gemisinden havalanmasından sonra San Diego kentinin 110 kilometre açıklarında Pasifik Okyanusu'na düştüğü belirtildi.

Helikopterde kaç kişi olduğu belirtilmedi, kazanın ardından arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

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