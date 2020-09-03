ABD DSÖ'den ayrılacağı tarihi duyurdu

03 Eylül 2020

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ABD, Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) 6 Temmuz 2021 tarihinde ayrılacak.

Açıklamada, ABD'nin DSÖ'nün yürüttüğü faaliyetlerde daha "güvenilir ve şeffaf" ortaklar aradığı belirtilirken, DSÖ'nün Çin Komünist Partisi'nden bağımsız olduğunu göstermek başta olmak üzere, gerekli reformları yapmakta isteksiz olduğu ifade edildi.

ABD Başkanı Donald Trump, Demokrat Parti ve DSÖ tarafından eleştirilmesi üzerine, mayıs ayında ülkesinin DSÖ ile bağlarını kopartmak istediğini açıklamıştı.