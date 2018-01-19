ABD, dünya liderliğini Almanya'ya kaptırdı

19 Ocak 2018

Gallup'un 134 ülkede yürüttüğü araştırma, Başkan Donald Trump'ın koltuktaki birinci yılının sonunda ABD'ye güvenin hızla azaldığını ortaya koydu.

Araştırmaya göre, Almanya yüzde 41'le dünyanın yeni lideri olarak ABD'nin yerini aldı. Çin yüzde 31'le ikinci sıraya yerleşti.

ABD ise, yüzde 30'la üçüncü sıraya geriledi. Rusya da yüzde 27 ile dördüncü sırada yer buldu.

ABD'ye duyulan güvenin, eski Başkan Barack Obama dönemindeki yüzde 48 seviyesinden hızla gerilemesi dikkat çekti.

Obama'nın başkanlık koltuğundaki son yılında ABD, Almanya'nın 7, Çin'in 17, Rusya'nın ise 22 puan önünde açık ara farkla birinci sıradaydı.

Türkiye'de ABD'ye güven azaldı

Türkiye de ABD'ye güvenin azaldığı ülkeler arasında yer alırken, Rusya'da ABD'ye güven sürpriz bir şekilde arttı.

ABD'nin en yakın komşularından Kanada'da ABD'ye duyulan güven yüzde 60'dan yüzde 20'ye düştü.

Gallup yöneticilerinden Jon Clifton, "Bu yıl eğilimlerde çok ciddi bir değişim var. Dünyanın sadece yüzde 30'u ABD'ye destek veriyor. Bu tarihi düşüş ABD'yi Çin'le başa baş hale getirdi" dedi.

Trump'ın "Önce Amerika" politikası ve ekonomideki korumacı adımlarının, ABD'yi küresel çapta zayıflattığı uzun süredir tartışılan bir konu.

Trump, başkanlığının ilk yılında ABD'yi Trans-Pasifik Ortaklık Anlaşması ve Paris İklim Anlaşması'ndan çekmişti. ABD'nin Kuzey Amerika ticaret anlaşması NAFTA'dan çekilebileceği tartışmaları da bölgede gerilime yol açıyor.

"Çin, ABD'nin konumunu sarsıyor"