ABD, Dünya Sağlık Örgütü'ne borcunu bu ay ödeyecek

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde, COVID-19 salgını ve aşıya eşit erişimin görüşüldüğü toplantıda konuşan ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, ABD'nin COVID-19 aşısı üretimi ve dağıtımında dünya çapında ortaklarıyla birlikte çalışacağını söyledi.

Salgınla mücadelede ve daha güçlü sağlık sistemleri inşa etmede Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) önemine değinen Blinken, ABD'nin, DSÖ'nün küresel aşı programı COVID-19 Aşıları Küresel Erişim Programına (COVAX) finansal destek sağlamayı planladığını ifade etti.

Blinken ayrıca, "ABD, DSÖ'ye olan 200 milyon dolardan fazla finansal yükümlülüğünü bu ay sonunda ödemeyi planlıyor." dedi.