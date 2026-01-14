ABD duyurdu! Gazze'de ateşkesin 2. aşaması başladı
ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze barış planı uyarınca 2. aşamanın başladığını bildirdi.
ABD Özel Temsilcisi, bu aşamada Filistinlilerden oluşan teknokrat bir komitenin kurulacağını ve Gazze'nin yeniden inşasının başlayacağını dile getirdi.
Witkoff, Hamas'tan yükümlülüklerini yerine getirmesini beklediklerini belirtti.
ABD'nin geçiş döneminde Gazze Şeridi'ni yönetmesi ve bağımsız teknokratlardan oluşması öngörülen kurul üyelerinin Mısır'ın başkenti Kahire'de toplanmasının beklendiği belirtildi.