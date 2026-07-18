ABD duyurdu: Saldırı dalgası sona erdi
ABD Başkanı Trump'ın NATO Zirvesi kapsamında Ankara'da bulunduğu sırada dünyaya duyurduğu İran saldırılarında son durum.... ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, art arda yedinci gecede düzenlenen saldırı dalgasının sonlandığını duyurdu.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik son saldırı dalgasının sona erdiğini duyurdu.
Art arda yedinci gecede düzenlenen saldırı dalgasının sonlandığı belirtilen açıklamada, gözetleme noktaları, askeri lojistik altyapı ve denizcilik gibi kabiliyetlerin hedef alındığı aktarıldı.
Açıklamada ayrıca, "CENTCOM, İran'ı sorumlu tutmayı ve deniz ablukasını uygulamayı sürdürmektedir" ifadesi kullanıldı.
CENTCOM tarafından dün yapılan açıklamada, TSİ 22.00'de İran'a karşı "yedinci gecede art arda" hava saldırılarının başlatıldığı duyurulmuştu..