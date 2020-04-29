ABD ekonomisi beklentilerin üzerinde daraldı
ABD ekonomisi 2020'nin ilk çeyreğinde yüzde 4,8 daraldı. Beklenti yüzde 3,5 daralma yaşanacağı yönündeydi.
ABD ekonomisi, koronavirüs salgınının olumsuz etkileriyle 2020 yılının ilk çeyreğinde yüzde 4.8 daraldı. Beklentiler yüzde 3,5 daralma olmasıydı. Açıklanan yüzde 4,8'lik daralma, 2008'den bu yana en sert küçülme verisi olarak kayıtlara geçti.
ABD'de tüketici harcamaları ise yüzde 7,6 küçüldü. Tüketici harcamalarının da yüzde 3,6 azalması bekleniyordu.
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