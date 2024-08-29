ABD ekonomisi, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 3 büyüdü
ABD ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 3 ile beklentilerin üzerinde büyüdü. Ekonomistler büyümenin yüzde 2,8 olmasını bekliyordu.
Haber Merkezi
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ABD Ticaret Bakanlığı, Nisan-Haziran 2024 dönemine ilişkin Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) ikinci okuma verilerini açıkladı.
ABD ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 3 ile beklentilerin üzerinde büyüdü.
Ülke ekonomisine ilişkin beklentiler yüzde 2,8 büyümesi yönündeydi.