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ABD ekonomisi, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 3 büyüdü

ABD ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 3 ile beklentilerin üzerinde büyüdü. Ekonomistler büyümenin yüzde 2,8 olmasını bekliyordu.

Haber Merkezi
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ABD Ticaret Bakanlığı, Nisan-Haziran 2024 dönemine ilişkin Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) ikinci okuma verilerini açıkladı.

ABD ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 3 ile beklentilerin üzerinde büyüdü.

Ülke ekonomisine ilişkin beklentiler yüzde 2,8 büyümesi yönündeydi.

Ekonomistler ikinci çeyrekte yüzde 3 büyüme bekliyorEkonomistler ikinci çeyrekte yüzde 3 büyüme bekliyorEkonomi

 