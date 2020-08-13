"ABD ekonomisi doğru yönde"
ABD Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kudlow, "Ülke ekonomisi doğru yönde ilerliyor." dedi.
ABD Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Larry Kudlow, COVID-19 salgınından bu yana ilk kez 1 milyon kişinin altına inen ilk kez yapılan işsizlik başvurularını değerlendirerek durumun "çok iyi" olduğunu ve ABD ekonomisinin doğru yönde ilerlediğini söyledi.
Kudlow ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'ın sermaye kazançları vergisini düşürme fikrinin bireysel kazançları artırarak genel ekonomik görünümü olumlu etkileyeceğini belirtti.