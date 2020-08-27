ABD ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 31,7 daraldı
ABD ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 31,7 daraldı.
Ekonomik Araştırmalar Bürosu verilerine göre, ülkenin gayrisafi yurtiçi hasılası yılın ikinci çeyreğinde, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 31,7 düşerek, yüzde 32,5'lik beklenti altında kaldı.
ABD ekonomisinin ikinci çeyrekte, bir önceki çeyreğe göre daralması beklenti olan yüzde 2'nin üzerinde, yüzde 2,3 oldu. Ülkenin gayri safi yurtiçi hasılası ilk çeyrekten yüzde 2,1 düşmüştü.
Ülke ekonomisinde görülen daralmanın sebebi olarak, ikinci çeyrekte başlayan COVID-19 salgını krizi gösterildi.