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"ABD ekonomisi üçüncü çeyrekte yaklaşık yüzde 20'ye büyüyecek"

Dallas Fed Başkanı Kaplan, ülke ekonomisinin üçüncü çeyrekte yıllık yüzde 20 civarı büyüyeceğini beklediğini söyledi.

ABD ekonomisi üçüncü çeyrekte yaklaşık yüzde 20'ye büyüyecek
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Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan, ABD ekonomisinin 2020 üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında yüzde 20'ye varan oranda büyüme göstermesini beklediğini söyledi.

ABD ekonomisi, COVID-19 salgınının etkisi ile ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32,9 daralmıştı.

Kaplan yaptığı değerlendirmede, "COVID-19 vakalarında hızlı artış yaşanmasaydı üçüncü çeyrekte toparlanma yüzde 20'den daha büyük gerçekleşirdi" dedi.

Dallas Fed Başkanı açıklamasında, Kasım ayında yapılacak seçimlerin Fed'in para politikası kararları üzerinde etkisi olmadığını da vurguladı.

Federal Açık Piyasa Komitesi 16 Eylül'de toplanacak.

(Kaynak: Foreks)

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