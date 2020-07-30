ABD ekonomisinde rekor daralma

30 Temmuz 2020

ABD Ekonomik Analiz Ofisi'nin açıkladığı verilere göre, ülkenin gayri safi yurt içi hasılası yılın ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 32,9 düştü.

COVID-19 salgını etkisiyle piyasalarda çalkalanmalar devam ederken, Ekonomik Araştırmalar Ofisi'nden yapılan açıklamada düşüşün sebebi olarak mart ve nisan aylarında yaşanan karantinalar gösterildi.

Açıklamada kişisel tüketim harcamalarındaki sert düşüş, ihracat, stoklar ve yatırımlarda görülen düşüş ile kamu harcamalarında görülen artış GSYH'da görülen rekor düşüşte pay sahibi olduğu belirtildi.