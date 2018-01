ABD, Esad'a karşı enerji ve gıdayı koz olarak kullanacak

19 Ocak tarihli New York Times gazetesi, “Suriye artık Trump’ın savaşı” başlıklı baş yazısında ABD’den YPG konusunda kafa karıştıran mesajlar geldiğini belirterek, “Kürtleri düşman olarak gören Türkiye sınır ötesi harekât tehdidinde bulundu. Tüm bunlar, Amerikan askerlerinin NATO müttefiki Türkiye ile çatışması konusunda karanlık bir ihtimali ortaya çıkarıyor” ifadelerini kullandı.

Suriye konusunda önde gelen Amerikalı uzmanlardan biri olan Oklahoma Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Merkezi öğretim üyelerinden Joshua Landis, yedi yıldır süren iç savaşa ilişkin çarpıcı şu yorumu kaleme aldı: “Suriye’nin sahip olduğu enerji kaynaklarının yarısını kontrol eden Fırat Nehri üzerindeki kritik Tabka Barajı’nın yanı sıra Suriye’nin en verimli tarım arazilerini elinde tutan ABD, Esad rejimini yoksul ve kaynak yetersizliği altına tutabilecek durumda. ABD, PYD’ye Esad’a karşı ‘Kürt özerkliği ve Suriye egemenliği’ başlıkları altındaki ortak çıkarlarını gözeten bir anlaşmanın müzakerelerini yürütmesine yardım etmeli. Her ikisinin de bir anlaşmayı mümkün kılan ortak menfaatleri bulunuyor. Her ikisi de Türkiye’yi ana tehlike olarak görüyorlar. Her ikisinin de bölgenin zenginliklerini kullanmak için işbirliği yapması gerekiyor. Her ikisi de radikal İslamcılara güvenmiyor ve onların dönüşünden korkuyor.”

Tabka, Suriye'nin en büyük barajı konumunda

Öte yandan, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın üst düzey yetkilisi David Satterfield, 11 Ocak’ta Senato Dış İlişkiler Komitesi'ne yaptığı sunumda, sözde yeni sınır güçlerini, "Sadece Suriye’deki İran’ın nüfuzunu kırmakla kalmayıp aynı zamanda Hizbullah’ın güneybatı Suriye’de teşkil ettiği gerçek tehditlerden müttefiklerimizi korumak için” bir çaba olarak nitelendirdi.

Ortadoğu uzmanı Landis, ABD’nin izlediği politikalarda başarılı olamazsa, Suriye’nin, Afganistan ve Irak’ın ardından yıllarca kazanılamayacak bir savaşa daha evrilebileceğini savunuyor.