ABD F-16'ların Türkiye'ye satışını ilerletecek

NATO zirvesi öncesinde konuşan ve Biden'ın "satışı desteklediği konusunda net" olduğunu belirten Sullivan "(Biden) bu konuda hiçbir çekince belirtmedi... Satışı gerçekleştirmek istiyor" dedi. Zamanlama konusunda ise detay vermedi.

Bazı NATO ülkeleri Ekim 2021'de 20 milyar dolar değerinde 40 yeni F-16 savaş uçağı ve 79 adet uçak modernizasyon kiti almak için talepte bulunan Türkiye'nin İsveç'in üyelik başvurusunu Washington'a savaş uçakları konusunda baskı kurmak için kullandığını düşünüyor.

Sullivan, ayrıca zirvede NATO müttefiklerinin Ukrayna'nın üyeliğine giden yola ilişkin "birlik içerisinde, olumlu bir sinyal" vereceklerini de söyledi.