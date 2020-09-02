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ABD fabrika siparişleri temmuzda yüzde 6,4 arttı

ABD'de fabrika siparişleri temmuzda yüzde 6,4'e denk gelen, 27,8 milyar dolar artışla 466,1 milyar dolara ulaştı.

ABD fabrika siparişleri temmuzda yüzde 6,4 arttı
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ABD'nin fabrika siparişleri temmuzda yüzde 6'lık artış beklentisini aşarak yüzde 6.4 arttı ve 466,1 milyar dolar değerine ulaşarak, üç aylık bir artış serisi yakaladı.

ABD'nin sevkiyatları temmuzda 21,3 milyar dolar artarak 479,5 milyar dolara yükselirken, bu artış yüzde 4,6'ya tekabül etti.

Yerişne getirilmemiş siparişler yüzde 0,8 düşüşle 8,3 milyar dolar kayıp yaşayarak, 1 trilyon 84,3 milyar dolara geriledi.

Stok nakliyat oranı aynı ayda, haziran ayındaki yüzde 7,01'lik düşüş sonrasında, yüzde 6,7 azaldı.

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