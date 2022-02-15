ABD, finans sitesini Rus casuslardan talimat almakla suçladı

Associated Press'e (AP) konuşan ABD istihbarat yetkilileri, Zero Hedge isimli finans sitesini Kremlin propagandasını güçlendirmekle suçlarken Ukraynalıları hedef alan 5 medya kuruluşunun da Rus casuslarından talimat aldığını iddia etti.

Yetkililer, 1,2 milyon Twitter takipçisi olan Zero Hedge'in Moskova kontrolündeki medya tarafından oluşturulan makaleleri yayımladığını ve daha sonra Rus istihbaratıyla olan bağlantılarından habersiz olan kuruluş ve insanların bu makaleleri paylaştığını aktardı.

Muhafazakar görüşe sahip olduğu belirtilen Zero Hedge'in son aylarda ABD'yi, sınırında toplanan 130 binden fazla Rus askerinin işgal olasılığıyla karşı karşıya olan Ukrayna hakkında paniği körüklemekle suçlayan çok sayıda makale yayımladığı, bu makalelerden bazılarının Stratejik Kültür Vakfı'na (SVR) bağlı kişiler tarafından yazıldığı vurgulandı.

İddiaları reddeden Zero Hedge "belirli bir hikayenin her iki tarafını da kapsayan geniş bir görüş yelpazesini yayımladığı" şeklinde savunma yaptı.

İnternet sitesi, SVR ile Zero Hedge arasında hiçbir ilişki olmadığını, vakfın Rus propagandasıyla bağlantılı olduğu iddiasını "ilk kez duyduklarını" belirtti.

Biden yönetimi, geçen yıl vakfın Rusya'nın 2020 ABD seçimlerine müdahalesinde yer aldığı iddiasını doğrulamıştı.