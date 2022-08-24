ABD First Lady'si COVID-19'dan kurtulamıyor

Jill Biden'ın korona virüs testi ikinci kez pozitif çıktı. 16 Ağustos’ta COVID-19’a yakalandığı açıklanan Biden’ın 21 Ağsutos’ta COVID-19 testi negatife dönmüş ve karantinası sona ermişti.



First Lady Biden'ın İletişim Direktör Yardımcısı Kelsey Donohue, First Lady Biden’ın semptomlarının yeniden ortaya çıkmadığını belirterek, Biden’ın yeniden karantinaya girdiğini ve bu sürede Delaware'de olacağını ifade etti.

Joe Biden da testinin negatife dönmesinin ardından yeniden pozitif çıkmıştı

Başkan Biden, 21 Temmuz'da korona virüse yakalanmış, 27'sinde testi negatife dönmüş fakat 30 Temmuz'da testi yine pozitif çıkmıştı. Biden'ın 6 ve 7 Ağustos'ta yaptırdığı testleri negatif sonuçlanmış ve karantina süreci sona ermişti.