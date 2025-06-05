ABD Gazze'de ateşkesi veto etmişti, İran'dan kınama geldi

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, konuya ilişkin yazılı açıklamasında, "Bu eylem, Amerikan karar alıcılarının ahlaki çöküşünün bir işareti ve işgal altındaki Filistin'deki bebek katliamına suç ortaklığının kanıtıdır." ifadelerini kullandı.

Bekayi, ABD'nin BMGK'daki vetolarının İsrail'in Filistin'deki işgalinin ve Gazze'de sürdürdüğü soykırımın devam etmesinin ana faktörü olduğunu ifade etti.

Gazze'de ateşkes, İsrail'in engellediği insani yardımların girişi ve esirlerin serbest bırakılmasını öngören BMGK'ya sunulan karar tasarısı dün ABD'nin tek oyuyla veto edilmişti.