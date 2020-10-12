ABD, Google'ı tekelleşme ile yargılamaya hazırlanıyor
ABD Adalet Bakanlığı bu hafta Google'ı antitröst yasalarını ihlal etmekle yargılayacağı duyuruldu.
ABD Adalet Bakanlığı'nın Google'ı antitröst yasları ihlal ile suçlaması durumunda, dava son 20 yılın en önemli tekelleşme davası olacak. Politico'nun son raporunda, ABD Adalet Bakanlığı çabalarında başarılı olması halinde Google'ın, Chrome tarayıcısını satmak zorunda kalabileceği belirtildi.
ABD Demokrat Partisi geçtiğimiz hafta, Google'ın da dahil olduğu büyük teknoloji şirketlerinin sanal alanda "tekel gücünden" yararlandığını iddia eden bir rapor yayınlamıştı.