ABD gündeminde resesyon var! Hazine Bakanı Bessent'ten açıklama

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, katıldığı bir röportajda ülke ekonomisinin resesyona girip girmeyeceği konusunda kesin bir garanti veremeyeceğini, ancak yaşananların bir ekonomik ayarlama süreci olarak değerlendirilebileceğini söyledi.

Finansal kriz ihtimali reddedildi

NBC'nin Meet the Press programına konuk olan Bessent, finansal bir kriz yaşanacağı iddialarını ise net bir dille reddetti. Bakan, "Bir geçiş süreci yaşayacağız ancak kriz olmayacak" ifadelerini kullanarak piyasaları sakinleştirmeye çalıştı.

Borsadaki düşüşler endişe yarattı

Geçtiğimiz hafta ABD borsaları, Başkan Donald Trump’ın belirsiz politikaları ve büyük ticaret ortaklarına yönelik gümrük tarifesi tehditleri nedeniyle sert kayıplar yaşadı. Bu dalgalanmalar, yatırımcılar arasında tedirginliğe yol açarken, ekonomik durgunluk ihtimaline dair tartışmaları da gündeme getirdi.

Bessent, Trump yönetimi döneminde resesyon yaşanıp yaşanmayacağına dair bir garanti verip veremeyeceği sorulduğunda, “Garantiler yoktur. Kim COVID’i öngörebilirdi ki?” yanıtını verdi.

Ekonomide yapısal değişim vurgusu

Bessent, ekonominin daha sürdürülebilir bir yapıya kavuşması için güçlü politikalar uyguladıklarını belirterek, devlet harcamalarına olan bağımlılığın azaltılması gerektiğini vurguladı. Ekonomideki bu ayarlamanın bir resesyona dönüşüp dönüşmeyeceği sorusuna ise, "Bunun olması için bir sebep yok" şeklinde karşılık verdi.

Borsadaki dalgalanmalar normal mi?

Son dönemde borsada yaşanan sert düşüşlere dair yorum yapan Bessent, piyasalardaki düzeltmelerin sağlıklı olduğunu savundu. Doğru bir vergi politikası, deregülasyon ve enerji güvenliği sağlandığında piyasaların "çok iyi performans göstereceğini" ifade etti.