ABD, Hazar petrol hattına uyguladığı yaptırımları kaldırdı

ABD, Kazakistan'ın petrol ihracatında kritik rol oynayan Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu'na (CPC) uyguladığı yaptırımları geri çekti. Karar, Kazak basınında yer alan ve ABD Hazine Bakanlığı'na bağlı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC) kaynaklı haberlerle duyuruldu.

Aktarılan bilgilere göre, daha önce işlemleri bloke edilen CPC ile Kazakistan'ın en büyük petrol sahaları olan Tengiz ve Karaçığanak'a yönelik kısıtlamalar kaldırıldı. OFAC'ın yayımladığı yeni lisans, bundan sonra yalnızca CPC, Tengiz ve Karaçığanak'la bağlantılı işlemlerin yapılmasına yasal zemin sağlıyor.

Lisans aynı zamanda, ABD'nin yaptırım listesinde bulunan Rus şirketleri Lukoil ve Rosneft'in de sadece "Karaçığanak ve Tengiz petrol sahaları ile CPC projeleri" kapsamında işlem yapabilmesine kapı açıyor.

Enerji ihracatında stratejik bir konumda

Kazak petrolünün önemli bir bölümü, CPC hattı üzerinden Rusya'nın Karadeniz kıyısındaki Novorossiysk Limanı'na ulaştırılarak dünya pazarlarına sevk ediliyor. Bu nedenle hat, ülkenin enerji ihracatında stratejik bir konumda bulunuyor.

Rusya-Ukrayna savaşı sonrası uygulanan yaptırımlar ve CPC'de zaman zaman yaşanan operasyonel aksamalar, Kazakistan'ın son yıllarda alternatif ihracat güzergâhları arayışını hızlandırmıştı. Yeni lisansın, bölgedeki enerji akışını bir nebze rahatlatabileceği değerlendiriliyor.