ABD Hazine Bakanı açıkladı! Çin ile ticaret müzakereleri devam edecek

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, önümüzdeki haftalarda Çinli yetkililerle ticaret müzakerelerine devam etmeyi planladıklarını belirtti. CNBC’ye konuşan Bessent, "Önümüzdeki birkaç hafta içinde daha kapsamlı bir anlaşmaya varmak üzere tekrar bir araya geleceğimizi tahmin ediyorum" ifadelerini kullandı.

Bessent, görüşmenin yeri ve diğer ayrıntıların henüz kesinleşmediğini dile getirdi. Ayrıca, Çin ile yürütülen müzakerelerde ana amacın tarifeler üzerindeki yukarı yönlü baskıyı azaltacak bir mekanizma oluşturmak olduğunu ifade etti.

Karşılıklı tarife indirimi

ABD ile Çin arasındaki ticaret anlaşmasının 90 günlük duraklama süreci kapsamında, her iki ülke de temel tarife oranlarını yüzde 10’a çekmişti. Ancak ABD’nin fentanil ile ilgili yüzde 20’lik gümrük vergisi uygulanmaya devam ediyor. Bu durumda, Çin mallarının büyük bir kısmı halen yüzde 30 oranında vergiye tabi tutuluyor.

Fentanil konusundaki müzakerelere de değinen Bessent, "Cenevre’de Çinlilerin öncü uyuşturucu akışını durdurmada ABD’ye yardımcı olma konusunda artık ciddi olduklarını gördüğümüzü düşünüyorum" dedi.

Bessent, bu konuda Çinli yetkililerle "çok uzun ve derinlemesine bir görüşme" gerçekleştirdiklerini belirtti.