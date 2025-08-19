ABD Hazine Bakanı Bessent: Fed Başkanlığı için görüşmeler 1 Eylül civarında başlayacak
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Fed Başkanı Jerome Powell’ın yerine geçecek isim için 11 güçlü adayla İşçi Bayramı (1 Eylül) civarında görüşmelere başlayacaklarını açıkladı.
Hazine Bakanı Scott Bessent, Powell’ın yerine geçecek 11 adayla İşçi Bayramı civarında görüşmelere başlayacaklarını, nihai listenin Başkan Trump’a sunulacağını açıkladı.
Bessent, adayları “inanılmaz bir grup” olarak nitelendirerek hepsine açık bir zihinle yaklaşacağını söyledi.
Görüşmelerin hemen bayram öncesi veya sonrasında yapılması, ardından listenin daraltılarak Başkan Donald Trump’a sunulması planlanıyor.