ABD Hazine Bakanlığı Putin ve Lavrov'u yaptırım listesine aldı

ABD Hazine Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı nedeniyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Rusya Güvenlik Konseyi'nin 11 üyesinin yaptırım listesine alındığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ABD'nin müttefikleri ve ortaklarıyla koordineli olarak, Ukrayna'ya yönelik saldırının "mimarlarına" yaptırım uyguladığı kaydedildi.

Alınan yaptırım kararlarının Rusya'ya benzeri görülmemiş diplomatik ve ekonomik maliyetler yüklediğine işaret edilen açıklamada, bunların Rusya'yı finansal sistemden ve uluslararası toplumdan daha da izole ettiği aktarıldı.

Açıklamada, "Başkan Putin ve Bakan Lavrov, Rusya'nın demokratik egemen bir devlet olan Ukrayna'yı sebepsiz ve hukuksuz bir şekilde işgal etmesinden doğrudan sorumludur." değerlendirmesi yer aldı.

Hazine'nin bir devlet başkanını yaptırım listesine almasının "son derece nadir" olduğu belirtilen açıklamada, Putin'in Kim Jong Un, Aleksandr Lukaşenko ve Beşar Esed gibi "despotları" içeren küçük bir gruba katıldığı ifade edildi.

- Rusya Savunma Bakanı Şoygu ve Genelkurmay Başkanı Gerasimov da yaptırım listesinde

Açıklamada, Putin ve Lavrov'un yanı sıra Rusya Güvenlik Konseyi'nin 11 üyesinin de yaptırım listesine eklendiği bildirildi.

Bakanlığın açıklamasında, yaptırım uygulanacak üyeler arasında Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, Dış İstihbarat Teşkilatı Direktörü Sergei Naryshkin, Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, İçişleri Bakanı Vladimir Kolokoltsev ve Federal Güvenlik Servisi Direktörü Alexander Bortnikov gibi isimlerin yer aldığı aktarıldı.

ABD Dışişleri Bakanlığının da Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valeriy Gerasimov'a yaptırım uygulayacağı belirtilen açıklamada, yaptırım listesine alınan isimlerin ABD'de veya ABD'li kişilerin mülkiyeti ya da kontrolündeki tüm varlıklarına bloke koyulacağı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD'nin Ukrayna halkına yönelik vahşi ve sebepsiz saldırılar nedeniyle Putin'e maliyet yüklemeye devam ettiğini belirtti.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı için "ciddi" bir ekonomik ve diplomatik bedel ödemesini sağlamak için ABD'nin uluslararası müttefikleriyle birleştiğini vurgulayan Yellen, "Gerekirse, dünya sahnesindeki korkunç davranışı nedeniyle Rusya'ya daha fazla maliyet yüklemeye hazırız." değerlendirmesinde bulundu.