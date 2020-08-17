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ABD helikopterlerinden Suriye ordusunun kontrol noktasına saldırı

ABD helikopterlerinin ülkenin kuzeydoğusunda Suriye ordusunun kontrol noktasına saldırı düzenlediği açıklandı.

ABD helikopterlerinden Suriye ordusunun kontrol noktasına saldırı
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İki ABD helikopteri Kamışlı kentine yakın Suriye'nin kuzeydoğusundaki Suriye ordu kontrol noktasına saldırı düzenledi.

Reuters'a göre, Suriye devlet medyasında yer alan haberde olayın ABD devriyesinin, bölgedeki bir ordu kontrol noktasından geçişine izin verilmemesinin hemen ardından meydana geldiği ifade edildi.

Saldırıda bir Suriye askeri hayatı kaybederken, bir asker ise yaralandı.

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