ABD: Hiçbir ülkenin Rusya’ya yardım eli uzatmasına izin vermeyeceğiz

Hilal SARI

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Çin’in Dış Politikalarındaki en yetkili ismi Yang Jiechi ile Roma’da bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşme öncesinde ABD’li yetkililer isim vermeden Financial Times ve Washington Post gibi Batılı basın kuruluşlarına “Rusya’nın Çin’den askeri ekipman yardımı istediğini ve Çin’in ekonomik yaptırımlara karşı Rusya ekonomisini destekleyecek adımlar atılmasını talep ettiğini” aktardı.

Beyaz Saray danışmanı Sullivan, Roma’daki kritik görüşme öncesinde basına yaptığı açıklamada, “Çin’in Moskova’nın yaptırımlardan kaçınmasına yardım etmesi halinde bunun Pekin için kesinlikle sonuçları olacağını” söyledi. Sullivan, "Washingon’un Pekin’in Rusya’ya ne ölçüde ekonomik destek ve malzeme desteği sağladığını yakından izlediğini ve eğer destek verdiyse bunun sonuçları olacağını" ifade etti ve “Rusya’ya uygulanan ekonomik yaptırımların ardından dünya üzerinde hiçbir ülkenin Rusya’ya yardım eli uzatmasına izin vermeyeceğiz” dedi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian ise, “ABD'nin kötü niyetlerle Ukrayna konusunda Çin’i hedef alan bir dezenformasyon kampanyası yürüttüğünü” söyledi. Çin merkezli düşünce kuruluşu Taihe Institute’ten Einar Tangen, Al-Jazeera’ya yaptığı açıklamada Çin’in Batı’nın Ukrayna’ya silah göndermesini yangına benzin dökmek olarak gördüğünü hatırlatarak, “Rusya’ya askeri yardım yapmaya başlaması ikiyüzlülük olurdu” değerlendirmesini yapıyor.

Öte yandan, Çin geçtiğimiz günlerde yuan-ruble işlemlerinde sert kayıplar veren rublenin işlem aralığını yüzde 5’ten yüzde 10’a çıkarmıştı. Ayrıca Çinli enerji devlerinin Batılı şirketlerin çıktığı enerji piyasasıyla ilgilendiği de biliniyor. Türkiye’nin de aralarında olduğu, Çin ve Hindistan gibi, yaptırımlara katılmayan ve Rusya’yla ticaretin aksamaması için alternatif mekanizmalar üzerinde çalışan ülkelere yönelik bir baskının resmiyete nasıl döküleceği merak konusu. Hindistan’da hükümet yetkililerine dayandırılan haberde Rusya ile rupi-ruble ticaret mekanizmasında Çin yuanının referans para birimi olarak kullanılması olasılığının araştırıldığı aktarılıyor.