ABD hizmet sektörü ağustosta büyüdü
ABD'nin hizmet PMI puanı, sabit kalma beklentisinin aksine 0,2 puan arttı.
ABD hizmet sektörü satın alma yöneticileri endeksi (PMI) ağustosta, temmuz ayındaki 54,8 puandan, 55 puana yükseldi. Beklenti endeksin bir değişim göstermemesiydi.
Bileşik satın alma yöneticileri endeksi ağustos ayında, temmuz ayındaki 54,7 puandan, 54,6 puana geriledi.
IHS Markit ekonomisti Chris Wiliamson, firmaların, son 6 yılın ortalamasından daha fazla istihdam sağlamasına rağmen, taleplere yetişemediğini söyledi ve ekledi, "Tamamlanmamış işlerde görülen birikme hızı 2099 yılından bu yana görülen en yüksek düzeyde gerçekleşti. Bekleyen işlerdeki artış, güçlü çıktı büyümesinin eylül ayında da devam edeceğine işaret ediyor."