ABD, Houston'daki Çin konsolosluğunun 72 saat içinde kapatılmasını istedi
ABD, Çin'den Houston'da bulunan konsolosluğunu 72 saat içinde kapatmasını istedi. Çin talebi 'provokasyon' olarak nitelendirdi.
ABD, başkonsolosluk binası dışında belge imha edildiği ihbarının ardından, Teksas eyaletinin Houston kentindeki Çin diplomatik misyonunun kapatılması talimatını verdi.
Yerel basındaki haberlere göre, görgü tanıklarının başkonsolosluk binası dışında açık tenekelerde belgelerin yakıldığı ihbarı üzerine polis ve itfaiye ekipleri bölgeye geldi.
Polis yetkilileri, ekiplerin giriş yetkisi bulunmayan başkonsolosluğun 24 Temmuz saat 16.00'ya kadar tahliye edilmesi talimatının verildiğini bildirdi.
Çin, tahliye kararını "provokasyon" olarak nitelerken, talimatın uluslararası hukuka aykırı olduğunu ileri sürdü.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Venbin, yaptığı açıklamada, "Çin'in Houston'daki başkonsolosluğunun tek taraflı olarak kısa sürede kapatılması, ABD'nin son dönemde Çin'le gerilimi artırmaya yönelik eylemlerinin en fütursuzudur." ifadelerini kullandı.
ABD'nin, Çin'in COVID-19 aşısı geliştirme verilerini çaldığı iddiasının bir iftira olduğunu söyleyen Venbin, ABD'yi dünyanın en büyük siber saldırılarının arkasında olmakla suçladı ve "ikiyüzlü" olarak nitelendirdi.
Sözcü Vebin, ABD'nin kararını geri almaması halinde karşı tedbirlere başvuracakları uyarısında bulundu.
Çin'in ABD'nin kararına bir misilleme olarak, ABD'nin Çin'in Vuhan kentinde bulunan konsolosluğunu kapatmayı değerlendirdiği belirtildi.
Kaynak: AA