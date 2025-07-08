ABD, HTŞ’yi terör listesinden çıkarıyor

ABD Dışişleri Bakanlığı, Suriye merkezli silahlı örgüt Heyet Tahrir Şam’ın (HTŞ) terör örgütü listesinden çıkarılacağını açıkladı. Dışişleri Bakanı Marco Rubio tarafından imzalanan açıklamada, söz konusu kararın 8 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla yürürlüğe gireceği belirtildi.

Yapılan açıklamada, “Başkan Trump’ın 13 Mayıs’ta Suriye’ye yönelik yaptırımların hafifletileceği yönündeki vaadi doğrultusunda, Göç ve Vatandaşlık Yasası çerçevesinde El Nusra Cephesi olarak da bilinen HTŞ’nin yabancı terör örgütü statüsünü kaldırma kararımı ilan ediyorum” ifadelerine yer verildi.

Bu adımın, HTŞ’nin feshedildiğinin açıklanmasının ve Suriye hükümetinin terörle mücadele taahhüdünde bulunmasının ardından geldiği belirtildi. Açıklamada ayrıca, kararın 30 Haziran tarihli “Suriye’ye Yaptırımların Kaldırılmasına İlişkin Başkanlık Kararnamesi” ile oluşturulan diplomatik ivmenin sürdürüldüğü vurgulandı.

Dışişleri Bakanlığı, kararın Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara liderliğindeki yeni hükümetin “olumlu adımlarını tasdik etmek” amacı taşıdığını belirtti. Aynı zamanda bu kararın, Trump yönetiminin istikrarlı, birleşik ve barışçıl bir Suriye vizyonuna yönelik önemli bir hamle olduğunun altı çizildi.

HTŞ, 2018 yılında ABD tarafından yabancı terör örgütü ilan edilmişti. Örgüt, Esed rejiminin devrilmesi sürecinde aktif rol almış, sonrasında lideri Ahmed Şara’nın geçiş dönemi cumhurbaşkanı ilan edilmesiyle siyasi bir kimlik kazandığı değerlendirilmişti.