ABD, Huawei CFO'sunu ülkesine göndermek için Çin'le görüşüyor

Wall Street Journal'ın haberine göre, CFO Meng Wanzhou'nun avukatları son haftalarda ABD Adalet Bakanlığı ile ertelemeli br yargılama konusunda görüşüyorlar.

Habere göre, ABD tarafı Meng'in bazı suçlamaları kabul etmesi halinde suçlamaların bir kısmını düşürerek Meng'in ülkesine dönmesine olanak tanıyacak. Ancak Meng, şu ana kadar "yanlış bir şey yapmadım" ısrarını sürdürerek anlaşmayı kabul etmedi.

Aynı zamanda Huawei'nin kurucusunun kızı olan Meng, ABD'deki suçlamalar nedeniyle Kanada'da ev hapsinde tutuluyor.