ABD, Huawei'ye ürün satan şirketlerin lisanslarını 90 gün uzattı

Huawei'yi ulusal güvenlik endişeleri ile Mayıs ayında ekonomik kara listeye alan ABD Ticaret Bakanlığı, bir dizi ABD ürününün Huawei'ye satışını lisansa bağlamış ve şirketlere 90 günlük izin vermişti.



'ABD'nin hamlesinin etkileri sınırlı oldu"

Huawei Yönetim Kurulu Başkanı Liang Hua’ya göre, ABD’nin Çinli teknoloji devi Huawei ile iş yapan firmaları kara listeye alma kararının şirket üzerinde çok sınırlı etkisi oldu. Liang Hua, Pazartesi günü CNBC’ye yaptığı açıklamada, Huawei’nin ürünlerini ABD parçaları olmadan da tüteticiye ulaştırabildiğini belirtti.



Liang konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Lisanslarda bir uzatma söz konusu olsa da olmasa da, Huawei üzerindeki gerçek etki açısından bakıldığında, sınırlı olacaktır. Bizim ürünlerimiz, ABD bileşenlerine bağlı olmaksızın, gönderilebiliyor” dedi.



Liang ayrıca, “ABDli şirketlerin Huawei’ye ürün satışına izin verilmemesi durumunda, bu onlara zarar verir. Huawei 5G istasyonları da dahil olmak üzere tüm temel ürün gruplarının üretim ve dağıtım aşamalarını garanti altına alabiliyor” dedi.