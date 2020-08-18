ABD Huawei'ye yönelik önlemleri daha da sıkılaştıracak

18 Ağustos 2020

ABD Ticaret Bakanlığı, Huawei'ye karşı Mayıs ayında açıkladığı ve Huawei'nin özel bir izin olmadan ABD üretimi yari iletkenlere, çiplere erişimini engelleyen sınırlamarın genişletileceğini belirtti.

Trump yönetimi ayrıca, Huawei'nin 38 istirakini daha ekonomik kara listeye ekledi ve listedeki firma adedi 152'ye ulaştı.

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross yaptığı açıklamada, yeni getirilecek sınırlamalar ile herhangi bir Amerikan yazılımının veya Amerikan üretimi ekipmanının Huawei tarafından kullanılmasını yasaklanılacağını ve lisans talep edileceğini vurguladı.