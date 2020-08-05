ABD hükümetinin TikTok'un satışından pay alıp almayacağı belirsiz

05 Ağustos 2020

ABD Başkanı Donald Trump, dün TikTok'un satışından hükümetin de pay almasını istediğini söylemişti.

Beyaz Saray ekonomik danışmanı Larry Kudlow Fox Business Network'e yaptığı açıklamada "Çok fazla seçenek var, başkan Hazine'nin bunun üzerine çok çalışma yapması gerektiğini düşündüğü için böyle düşünüyor olabilir. Sürecin bu şekilde ilerlemesi gerekliliğine dair belli bir konsept olduğundan emin değilim. Ücretler ya da bunun gibi konular belirsizliğini koruyor" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump ABD'de 100 milyon kullanıcısı olan TikTok uygulamasını yasaklamış ve daha sonra Microsoft'un ilgisinin ardından yasağı kaldırarak taraflara anlaşmaları için 45 gün süre vermişti.