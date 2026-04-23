ABD, Hürmüz Boğazı'ndaki mayınları bulamıyor: Temizlik 6 ay sürebilir
ABD güçlerinin Hürmüz Boğazı'ndaki mayınları tespit etmekte zorlandığı, mayınların tamamen temizlenmesinin ise 6 ay sürebileceği öğrenildi. Öte yandan ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaş sona ermeden bu işlemin gerçekleşme ihtimalinin de düşük olduğu değerlendiriliyor.
ABD-İran gerilimi devam ederken Hürmüz Boğazı'ndaki mayınların varlığı belirsizliği büyütüyor. ABD ablukası ile Hürmüz'de gerilim artarken İran boğazı yeniden kapattığını duyurmuştu. Son olarak Pentagon yetkililerin Hürmüz Boğazı'ndaki mayınların temizlenmesi için yeni bir değerlendirmede bulunduğu öğrenildi.
Temizleme işlemleri 6 ay sürecek
Washington Post (WP) gazetesinin, ismini açıklamak istemeyen üç yetkiliye dayandırdığı habere göre, Hürmüz Boğazı'nda mayın temizleme işlemlerinin 6 ay sürebileceği ve ABD-İsrail/İran arasındaki savaş sona ermeden bu faaliyetlere girişilme olasılığının düşük olduğu belirtiliyor. Yetkililer ise zaman çizelgesinin hem demokratlar hem de cumhuriyetçiler tarafından hayal kırıklığıyla karşılandığını aktardı.
ABD mayınların yerini bulmakta zorlanıyor
Yetkililer, Kongre üyelerinin, İran'ın Hürmüz Boğazı çevresinde "20 ya da daha fazla" mayın yerleştirmiş olabileceği, ayrıca bazı mayınların GPS teknolojisiyle uzaktan yüzdürüldüğü, dolayısıyla mayın yerleştirme esnasında ABD güçlerinin bunları tespit etmekte zorlandığı konusunda bilgilendirildiğini öne sürdü.
Öte yandan Pentagon, WP'nin mayın temizleme faaliyetlerinin ne kadar sürebileceğine yönelik sorularını yanıtsız bıraktı.
Son durum
ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırıların ardından bölge ülkelerine yayılan savaş, 8 Nisan'da ABD ile İran arasında iki haftalık ateşkesle sonuçlanmıştı.
11 Nisan'da başlayan görüşmelerden sonuç çıkmazken ABD Başkanı Donald Trump, Pakistan'ın da talebi üzerine, ateşkesi uzatma kararı aldığını duyurmuştu.