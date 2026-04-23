ABD, Hürmüz Boğazı'ndaki mayınları bulamıyor: Temizlik 6 ay sürebilir

ABD-İran gerilimi devam ederken Hürmüz Boğazı'ndaki mayınların varlığı belirsizliği büyütüyor. ABD ablukası ile Hürmüz'de gerilim artarken İran boğazı yeniden kapattığını duyurmuştu. Son olarak Pentagon yetkililerin Hürmüz Boğazı'ndaki mayınların temizlenmesi için yeni bir değerlendirmede bulunduğu öğrenildi.

Temizleme işlemleri 6 ay sürecek

Washington Post (WP) gazetesinin, ismini açıklamak istemeyen üç yetkiliye dayandırdığı habere göre, Hürmüz Boğazı'nda mayın temizleme işlemlerinin 6 ay sürebileceği ve ABD-İsrail/İran arasındaki savaş sona ermeden bu faaliyetlere girişilme olasılığının düşük olduğu belirtiliyor. Yetkililer ise zaman çizelgesinin hem demokratlar hem de cumhuriyetçiler tarafından hayal kırıklığıyla karşılandığını aktardı.

ABD mayınların yerini bulmakta zorlanıyor

Yetkililer, Kongre üyelerinin, İran'ın Hürmüz Boğazı çevresinde "20 ya da daha fazla" mayın yerleştirmiş olabileceği, ayrıca bazı mayınların GPS teknolojisiyle uzaktan yüzdürüldüğü, dolayısıyla mayın yerleştirme esnasında ABD güçlerinin bunları tespit etmekte zorlandığı konusunda bilgilendirildiğini öne sürdü.

Öte yandan Pentagon, WP'nin mayın temizleme faaliyetlerinin ne kadar sürebileceğine yönelik sorularını yanıtsız bıraktı.

Son durum

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırıların ardından bölge ülkelerine yayılan savaş, 8 Nisan'da ABD ile İran arasında iki haftalık ateşkesle sonuçlanmıştı.

11 Nisan'da başlayan görüşmelerden sonuç çıkmazken ABD Başkanı Donald Trump, Pakistan'ın da talebi üzerine, ateşkesi uzatma kararı aldığını duyurmuştu.