ABD İç Güvenlik Bakanı restoranda soyuldu! Pasaportu ve bakanlık giriş kartı çalındı
ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, Washington’daki bir restoranda yemek yerken çantasının çalındığını açıkladı. Cerrahi maskeli bir kişinin güvenlik kamerasına yakalandığı olayda, Noem’in pasaportu, bakanlık giriş kartı ve 3 bin dolar nakit parasının da çantada bulunduğu belirtildi. Olay, güvenlik açığı tartışmalarını beraberinde getirdi.
ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem’in Washington’da bir restoranda yemek yediği sırada çantasının çalındığı bildirildi. CNN’in aktardığına göre, olay pazar günü meydana geldi.
Bakan Noem, yaşanan hırsızlığı doğrulayarak olayın henüz çözülemediğini açıkladı. Güvenlik kaynakları, cerrahi maske takan bir erkek şüphelinin güvenlik kameralarına yakalandığını belirtti.
Neredeyse tüm kişisel eşyaları çantadaydı
Çalınan çantada Noem’in pasaportu, ev anahtarı, sürücü belgesi, ilaçları, makyaj çantası ve bakanlık giriş kartının yanı sıra yaklaşık 3 bin dolar nakit para bulunduğu ifade edildi.
Olayın ardından değerlendirmede bulunan eski Gizli Servis yetkilisi Jonathan Wackrow, yaşananları "güvenlik açığı" olarak nitelendirdi ve kapsamlı bir soruşturmanın gerekli olduğunu vurguladı.