ABD, iki Çin vatandaşına siber saldırı davası açtı

22 Temmuz 2020

Amerikanın Sesi Radyosunun internet sitesinde yer alan habere göre, ABD Adalet Bakanlığı, COVID-19'a karşı aşı ve tedavi geliştirmek üzere çalışmalar yürüten şirketlerle, bilimadamlarını siber saldırılarla hedef aldıkları gerekçesiyle iki Çin vatandaşı aleyhinde dava açtı. İddianamede Çin hükümeti, savunma sanayini de hedef aldıkları belirtilen korsanları desteklemekle suçlandı.

Salı günü açıklanan iddianamede, Çin vatandaşı olan iki eski mühendislik öğrencisi Li Xiaoyu ve Dong Jiazhi, silah tasarımları, ilaç bilgileri ve yazılım kodları gibi verilerin çalındığı siber casusluk faaliyetlerinde bulunmakla suçlanıyor.

(Foreks)