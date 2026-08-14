ABD ile AB arasında yeni gerilim: Trump yönetiminden düzenleme resti

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

ABD yönetiminin AB’ye gönderdiği mektupta, Avrupa Birliği'nin Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ESG) düzenlemelerine yönelik adım atmaması halinde Trump yönetiminin “ABD ticaretine yönelik makul olmayan yükleri gidermek için gerekli her türlü önlemi alacak” ifadeleri kullanıldı.

ABD'den AB'ye taahhüt hatırlatması

Mektubun ardından ABD’nin AB Büyükelçisi Andrew Puzder de X hesabından konuya ilişkin açıklamada bulundu. Puzder, AB'nin daha önce Amerikan şirketlerinin ticarette “haksız kısıtlamalarla” karşılaşmamasını sağlamak için verdiği taahhüdü yerine getirmesinin zamanının geldiğini belirtti.

ABD'nin çıkışı, Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlama Direktifi (CSRD) ile Kurumsal Sürdürülebilirlik Durum Tespiti Direktifi (CSDDD) nedeniyle Washington ile Brüksel arasında yaşanan gerilimi yeniden artırabilir.

Söz konusu düzenlemeler, AB içinden ve dışından gelen eleştirilerin ardından daha önce hafifletilmişti. Ancak kuralların, merkezlerinin bulunduğu ülkeye bakılmaksızın AB'de faaliyet gösteren şirketleri kapsaması öngörülüyor.

Şirketlere raporlama yükümlülüğü getiriyor

CSDDD ve CSRD kapsamında şirketlerin karşılaşabilecekleri finansal, çevresel, sosyal ve yönetişim risklerini raporlamaları gerekiyor. Düzenlemeler ayrıca şirketlerin çevresel ve sosyal etkilerini açıklamalarını ve bu etkilerin giderilmesine yönelik adımlar atmalarını öngörüyor.

ABD hükümeti, AB’ye ilettiği mektupta Brüksel'in bu alanda “bazı olumlu reformlar” yaptığını kabul ederken, söz konusu değişikliklerin “ABD’nin endişelerini tam olarak gideremediğini” belirtti.

Washington'a göre direktiflerin sınır ötesi kapsamı ve şirketlere getirdiği maliyetler, ABD'li şirketlerin Avrupa pazarında eşit koşullarda rekabet etmesini zorlaştıracak.

İklim geçiş planı konusunda da uyarı

AB, halihazırda durum tespiti direktifine uyum konusunda şirketlere yol gösterecek kılavuzlar üzerinde çalışıyor.

ABD yönetimi ayrıca Brüksel'i, hazırlanacak bu kılavuzları iklim geçiş planına ilişkin yükümlülükleri yeniden gündeme getirmek için bir fırsat olarak kullanmaması konusunda uyardı.