ABD ile Avrupa 'gümrük'te çözüm için bir araya gelecek
ABD Başkanı Trump, Avrupa ile ticaret konusunda masaya oturacaklarını ve gümrük birliği konusundaki gelişmeleri ele alacaklarını söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, Amerikalı yetkililerin gümrük tarifeleri konusundaki gelişmeleri tartışmak için yakında Avrupalı muhatapları ile bir araya geleceklerini söyledi.
Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile görüşmesi sırasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Trump, "Avrupa Birliği ile oldukça yakın zamanda bir araya geleceğimizi düşünüyorum. Bir yol bulunup bulunamayacağını görmek istiyorum" diye konuştu.