ABD ile Çin ticaret anlaşmasında uzlaştı: Nadir toprak ve çip kısıtlamaları kaldırılıyor

Beyaz Saray, Cumartesi günü yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Jinping’in hafta başında gerçekleştirdikleri görüşmede ticaret gerilimlerini azaltmayı hedefleyen yeni bir anlaşmaya vardıklarını duyurdu.

Açıklamaya göre, Çin nadir toprak elementleri, galyum, germanyum, antimon ve grafit ihracatı için geçerli genel lisanslar verecek. Bu adım, Çin’in Nisan 2025 ve Ekim 2022’de yürürlüğe koyduğu ihracat kontrollerinin fiilen kaldırılması anlamına geliyor.

Yüzde 100 tarife uygulama planı durduruldu

Washington yönetimi de Trump döneminde uygulanan bazı karşılıklı tarifeleri bir yıl daha askıya alacak. Ayrıca Kasım ayında gündeme gelen Çin’in ABD’ye ihracatına yüzde 100 tarife uygulama planı da durduruldu.

Trump ile Şi arasındaki bu tarihi zirve, ABD Başkanının ikinci dönemindeki ilk yüz yüze görüşme olma özelliğini taşıyor. Görüşme, iki ülke arasındaki ticaret savaşlarının küresel piyasalarda yol açtığı belirsizliklerin ardından ilişkilerde kısa vadeli istikrar sağlamayı amaçlıyor.

ABD Çinli şirketlere yönelik kısıtlamaları geri çekti

Beyaz Saray’ın bilgi notuna göre, Çin nadir toprak mıknatıslarına yönelik kapsamlı kontrolleri durdurmayı ve buna karşılık ABD’nin Çinli şirketlere yönelik bazı kısıtlamaları geri çekmesini kabul etti. Çin, son dönemde nadir toprak mineralleri üzerindeki hakimiyetini kullanarak bu materyallerin ABD ve müttefik ülkelere ihracatını kısıtlama tehdidinde bulunmuştu.

Anlaşma kapsamında ABD, fentanil ile ilgili gümrük vergisini yüzde 20’den yüzde 10’a indirmeyi de kabul etti. Pekin ise Amerikan soya fasulyesi ve diğer tarım ürünleri ithalatına yeniden başlayacak. ABD, Çin’in bu sezon 12 milyon ton, önümüzdeki üç yıl boyunca ise yılda en az 25 milyon ton soya fasulyesi almayı taahhüt ettiğini açıkladı.

ABD şirketlerini hedef alan soruşturmalar sonlanacak

Trump, Cuma günü yaptığı açıklamada, Çin’in fentanil ve üretiminde kullanılan öncü kimyasalların ihracatına yönelik baskıyı sürdürmesi halinde, söz konusu ürünlerdeki gümrük vergilerini tamamen kaldırmak istediğini belirtti.

Beyaz Saray ayrıca Çin’in nadir toprak metallerine yönelik ek ihracat kontrollerinin uygulanmasını fiilen askıya alacağını ve yarı iletken tedarik zincirinde ABD şirketlerini hedef alan soruşturmaları sonlandıracağını duyurdu.