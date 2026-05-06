ABD ile İran anlaşmaya yaklaşıyor! Gözler 48 saatlik süreçte

Beyaz Saray'ın, savaşı sona erdirmek ve daha kapsamlı nükleer müzakereler için çerçeve oluşturmak amacıyla İran ile tek sayfalık bir mutabakat zaptı üzerinde anlaşmaya yakın olduğuna inandığı bildirildi. Axios'un çarşamba günü yayımladığı haberde, konu hakkında bilgi sahibi iki ABD'li yetkili ve iki farklı kaynağa dayandırılan bilgilere yer verildi.

Habere göre ABD, önümüzdeki 48 saat içinde İran'dan bazı kritik başlıklara ilişkin yanıt bekliyor. Ancak henüz kesin bir anlaşmaya varılmadığı belirtilirken, tarafların savaşın başlamasından bu yana ilk kez anlaşmaya bu kadar yaklaştığı ifade edildi.

Milyarlarca dolarlık İran fonu serbest bırakılabilir

Mutabakat kapsamında İran'ın nükleer zenginleştirme faaliyetlerine moratoryum uygulamayı kabul etmesi, ABD'nin yaptırımları kaldırması ve dondurulmuş milyarlarca dolarlık İran fonunu serbest bırakması öngörülüyor. Ayrıca iki tarafın da Hürmüz Boğazı'ndan geçişlere yönelik kısıtlamaları kaldıracağı belirtildi.

Axios'un haberine göre 14 maddeden oluşan tek sayfalık mutabakat zaptı, ABD temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner ile İranlı yetkililer arasında doğrudan ve arabulucular üzerinden yürütülen görüşmeler kapsamında müzakere ediliyor.

30 günlük müzakere sürecinin başlatılması planlanıyor

Mutabakatın mevcut halinde, bölgedeki savaşın sona erdiğinin ilan edilmesi ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması, İran'ın nükleer programının sınırlandırılması ile ABD yaptırımlarının kaldırılmasına yönelik detaylı bir anlaşma için 30 günlük müzakere sürecinin başlatılması planlanıyor.

Haberde ayrıca, İran'ın boğazdaki deniz taşımacılığına yönelik kısıtlamalarının ve ABD'nin deniz ablukasının bu 30 günlük süreçte kademeli olarak kaldırılacağı ifade edildi. Bir ABD'li yetkiliye göre, müzakerelerin başarısız olması durumunda ABD güçleri ablukayı yeniden devreye sokabilecek veya askeri operasyonlara devam edebilecek.

İran, çarşamba günü yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmayı hedefleyen ve üç gün süren deniz misyonunu durdurmasının ardından, ancak "adil" olması halinde bir barış anlaşmasını kabul edeceğini açıklamıştı. Söz konusu gelişmenin, yaklaşık bir aydır devam eden ateşkesi sarstığı belirtilmişti.