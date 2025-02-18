ABD ile Rusya heyetlerinden ilk Ukrayna teması!
Son dakika gelişmesi... Ukrayna ile Rusya'nın savaşında bugün önemli bir dönüm noktası olabilir. Savaşın bitirilmesi amacıyla bugün ABD ile Rusya, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya geldi.
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Şubat 2022'de başlayan Rusya-Ukrayna savaşı kimi zaman sert çatışmalar kimi zamasa düşük yoğunluklu temaslarla devam ediyor.
ABD'de başkan Donald Trump'ın savaşı bitirme vaadi kapsamında bugün önemli bir adıım atıldı.
ABD ve Rus heyetleri, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya geldi.
Heyetler ikili ilişkileri normalleştirmeyi ve Ukrayna'daki savaşı sonlandırmayı hedefleyen görüşmeler yapacak.