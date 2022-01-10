ABD ile Rusya ilişkilerinde önemli hafta

Amerikalı ve Rus diplomatlar, ABD ile Rusya arasında Ukrayna krizi konusunda bu hafta yapılacak ve 3 gün sürmesi öngörülen müzakereler öncesinde bir araya geldiler.

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman ve Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergei Ryabko Pazar günü yaptıkları toplantıda bu hafta yapılacak toplantının gündemini ve hedeflerini ele aldılar.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Sherman'ın ABD'nin egemenliğin, toprak bütünlüğünün ve ülkelerin hangi ittifaklarda yer alacaklarını seçme özgürlüklerinin uluslararası prensiplerine bağlı olduğunu vurguladığı ifade edildi.

Rusya ile ABD arasında bugün Cenevre'de başlayacak ve sonrasında Brüksel ile Viyana'ya taşınacak müzakeler konusunda RIA'ya konuşan Ryabkov da, bu müzakeler sonrasında diplomasının sona ermesi olasılığına ilişkin bir soruya, "Hiçbir olasılığı dışlayamayız. Bu tamamen olası bir senaryo. Biz baskı altında herhangi bir tavim vermeyeceğiz" yanıtını verdi.

Interfax da Ryabkov'un AMD ile müzakeler konusunda iyimser olmadığını yazdı.

ABD ve Avrupa, Rusya'yı Ukrayna'ya yönelik saldırganlık göstermesi durumumda ağır yaptırımlar uygulamakla tehdit ediyorlar.