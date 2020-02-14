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ABD ile Taliban ateşkes anlaşmasına vardı

Amerikan medyası, ABD ile Taliban arasında 7 günlük bir ateşkes anlaşmasına varıldığını bildirdi.

ABD ile Taliban ateşkes anlaşmasına vardı
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Amerikan medyası, ABD ile Taliban arasında 7 günlük bir ateşkes anlaşmasına varıldığını bildirdi.

Kaynak: AA

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