"ABD ile ticaret görüşmeleri olumlu devam ediyor"

12 Ağustos 2020

Birleşik Krallık hükümetinden yapılan açıklamada, Birleşik Krallık ve ABD arasında 27 Temmuz ve 7 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen ticaret görüşmelerinde olumlu gelişmeler yaşandığı belirtildi.

Yapılan açıklamada, görüşmelerin ileri bir seviyeye taşındığı ve Fikri Mülkiyet ve Menşei Kuralları konularının yazılı olarak müzakere edildiği ifade edildi.

Diğer yandan Birleşik Krallık Uluslararası Ticaret Bakanı Liz Truss ve ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lightizer arasında yapılan görüşmelerde, Birleşik Krallık'ın öncelik verdiği konu olan, Serbest Ticaret Anlaşması'nın artışıldığı ve tarafların müzakerelere bağlılıklarını teyit ettikleri belirtildi.

Taraflar arasındaki üçüncü ve dördüncü görüşmelerin eylül ayı başında gerçekleştirileceği açıklandı.