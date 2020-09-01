ABD imalat faaliyetleri ağustosta arttı

01 Eylül 2020

ABD Tedarik Yönetimi Enstitüsü'nün (ISM) açıkladığı imalat satın alma yöneticileri endeksi (PMI) ağustos ayında, 1,8 puan artışla, beklenti olan 54,5 puanın üzerinde artarak, 56 puana yükseldi. Endeksi temmuz ayında 54,2 puandaydı.

Verilere göre yeni siparişler 53,5 puana gerilemesi beklenirken, 6,1 puan artışla 2004 yılının ocak ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaşarak 67,6 puana yükseldi.

ISM'den yapılan açıklamada, ABD ekonomisinin, nisan ayında görülen daralmadan sonra üst üste dört ay boyunca büyüdüğü belirtildi. Talep ve tüketiminde görülen artışın genişlemeyi tetiklediği ancak kısa ve orta vadede tedarik zincirinde solrunlar olabileceğinin belirtildği raporda, gıda, içecek ve tütün ürünlerinin en yüksek performans gösteren sektörler olduğu belirtildi. Ağustosta daralma görülen sektörler ise petrol ve kömür ürünleri oldu.