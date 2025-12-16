ABD, İngiltere ile teknoloji anlaşmasını askıya aldı

ABD'nin, Donald Trump'ın İngiltere'ye gerçekleştirdiği resmi ziyaret sırasında imzalanan teknoloji anlaşmasının uygulanmasını askıya aldığı bildirildi. Financial Times'ın haberine göre karar, Washington'da Londra ile yürütülen ticaret müzakerelerinin seyrine ilişkin artan memnuniyetsizlik ortamında alındı.

Eylül ayında duyurulan ABD-İngiltere "teknoloji refah anlaşması", yapay zeka, kuantum hesaplama ve nükleer enerji başta olmak üzere çeşitli alanlarda iki ülke arasındaki iş birliğini güçlendirmeyi hedefliyordu. İngiliz yetkililer, ABD'nin anlaşmayı geçen hafta askıya aldığını doğruladı. Yetkililerden biri, Trump yönetiminin teknoloji iş birliği dışında kalan ticari başlıklarda Birleşik Krallık'tan ek tavizler beklediğini aktardı.

Mayıstan beri görüşmeler yürütülüyordu

İki ülke, Trump'ın İngiliz ürünlerine uyguladığı yüksek gümrük tarifelerini hafifletmek amacıyla mayıs ayından bu yana ticaret görüşmeleri yürütüyordu. Sürece yakın kaynaklar, ABD tarafının özellikle gıda ve sanayi ürünlerini düzenleyen kurallar ile "tarife dışı engeller" konusunda İngiltere'nin yeterince adım atmamasından rahatsızlık duyduğunu ifade etti.

İngiltere'nin her yıl 13 bin ton ABD menşeli sığır etinin ülkeye gümrüksüz girişine izin vermeyi kabul etmesine rağmen, taraflar Amerikan tarım ürünlerinin pazara erişiminin genişletilmesi konusunda müzakereleri sürdürme konusunda mutabık kalmıştı. ABD uzun süredir İngiltere'nin gıda ve tarımda Amerikan standartlarını tanımasını talep ederken, mevcut anlaşmada bu yönde bağlayıcı bir hüküm yer almamıştı.

"Diyalog açık, aktif ve yapıcı kalmaya devam ediyor"

Trump, daha önce Birleşik Krallık dahil bazı ticaret ortaklarının teknoloji şirketlerine uyguladığı dijital hizmet vergilerini eleştirmişti. Ancak bir İngiliz yetkili, bu verginin ABD'li teknoloji şirketleri açısından ciddi bir sorun teşkil etmediğini savundu. Aynı yetkili, "Dijital hizmet vergisi dikkat dağıtıcı bir unsurdur. Şu anda en zor konuları müzakere ediyoruz. İki taraf da bunun zaman alacağını öngörüyor. Ancak diyalog açık, aktif ve yapıcı kalmaya devam ediyor" dedi.

İngiltere İşletme Bakanı Peter Kyle ile Bilim Bakanı Liz Kendall'ın geçen hafta teknoloji şirketlerinin yöneticileriyle görüşmek üzere ABD'ye yaptığı ziyaretin, anlaşmanın askıya alınmasından önce planlandığı belirtildi. Bir diğer İngiliz yetkili ise ABD'li muhataplarının "çok sert müzakereciler" olduğunu ancak sürecin yeniden rayına oturacağına inandıklarını söyledi.

İngiltere hükümetinden yapılan açıklamada da, "ABD ile olan özel ilişkimiz güçlü kalmaya devam ediyor ve İngiltere, teknoloji refah anlaşmasının her iki ülkedeki çalışkan insanlar için fırsatlar sunmasını sağlamaya kararlıdır" ifadelerine yer verildi.