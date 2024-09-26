ABD, İngiltere ve AB ülkeleri, Lübnan'da 21 günlük acil ateşkes çağrısı yaptı

ABD, İngiltere ve Avrupa Birliği ülkeleri, Lübnan'da İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışma ve gerginliğin tırmanması üzerine geçici ateşkes çağrısı yaptı.

BBC Türkçe'nin haberine göre, 12 imzacısı bulunan ortak açıklamada, diplomatik çözümlere imkan tanıyacak 21 günlük ateşkes talep edildi.

Ortak açıklamada, "Ne İsrail ne Lübnan halkının çıkarına olan geniş bölgesel çatışma riskinin kabul edilemez olduğu" söylendi.

Açıklama, İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin olası bir kara harekatı için hazırlık yapıldığı mesajını vermesinden sonra kaleme alındı.

Ateşkes çağrısı yapılan açıklamaya ABD, Avustralya, Kanada, Avrupa Birliği, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, İngiltere ve Katar imza attı.