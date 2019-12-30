ABD, Irak ve Suriye'deki Hizbullah hedeflerini vurdu

30 Aralık 2019

ABD Savunma Bakan Yardımcısı Jonathan Hoffman, İran'a yakınlığıyla bilinen Ketaib Hizbullah (KH) örgütüne yönelik hava saldırısına ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Ketaib Hizbullah örgütünün Irak'taki Doğal Kararlılık Operasyonları Birleşik Görev Gücü'nün (CJTF-OIR) bulunduğu üslere düzenlediği saldırıya misilleme yaptıklarını belirten Hoffman, şu ifadeleri kullandı:

"ABD kuvvetleri, Irak ve Suriye'deki beş KH tesisine karşı, örgütün saldırı düzenleme yeteneğini azaltacak hassas savunma saldırıları gerçekleştirdi. Bu tesisler arasında, silah depoları ve KH'nin OIR koalisyon güçlerine saldırı planlamak ve yürütmek için kullandığı komuta ve kontrol merkezleri de vardı."

KH örgütü, Irak'ın Kerkük bölgesinde bulunan koalisyon güçlerine ait bir üsse saldırmış, atılan 30'un üzerinde roket sonucunda bir Amerikan vatandaşı hayatını kaybederken, dört Amerikan askerinin yanı sıra iki Irak askeri de yaralanmıştı.

Haşdi Şabi, ABD'nin hava saldırısında 25 kişinin öldüğünü açıkladı



Haşdi Şabi Harekat Dairesi Başkanı Cevad Rubayavi yaptığı yazılı açıklamada, Enbar'daki askeri üslerine ABD tarafından düzenlenen hava saldırısında 25 kişinin öldüğünü, 51 kişinin yaralandığını belirtti.

Rubayavi, ağır yaralıların olduğunu, ölü sayısının artma ihtimalinin bulunduğunu vurguladı.

Irak'tan ABD'nin Haşdi Şabi'ye yönelik saldırısına tepki



Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ve görevinden istifa eden Başbakan Adil Abdulmehdi, ABD'nin Şii milis gücü Haşdi Şabi'nin 45'inci bölüğüne düzenlediği hava saldırısını "egemenlik ihlali" şeklinde nitelendirdi.

Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre Salih, ABD savaş uçaklarının Haşdi Şabi'nin karargahlarından birini hedef almasının iki ülke arasındaki (askeri) anlaşmaya ters düştüğünü, bunun Irak'a zarar verdiğini kaydetti.

ABD'nin hava saldırısını kınayarak kabul edilemez olduğunu belirten Salih, Irak'ın egemenliğinin ihlal edildiğini bildirdi.

Irak'taki gösteriler nedeniyle 29 Kasım'da görevinden istifa eden Başbakan ve Başkomutan Adil Abdulmehdi'nin Askeri Sözcüsü Abdulkerim Halef de saldırıyla ilgili Irak'ın resmi haber ajansına (INA) açıklamalarda bulundu.

Halef, Abdulmehdi'nin, ABD Savunma Bakanı Mark Esper'e, Haşdi Şabi'nin üslerine yönelik saldırının kabul edilemez olduğunu ve buna şiddetle karşı olduklarını tebliğ ettiğini bildirdi.

Halef, Abdulmehdi'nin, bu saldırıyla Irak'ın egemenliğinin ihlaliyle bölge ve Irak'ın güvenliğinin de tehdit edildiğini vurguladığını belirtti.

Irak'ta ABD güçlerinin ülkeden çıkarılması için meclise çağrı yapıldı



Irak'ta Şii milis gücü Haşdi Şabi çatısı altındaki Bedir Tugayları Komutanı Hadi Amiri liderliğinde ve meclisteki 2'nci parti konumundaki Fetih Koalisyonu, ABD'nin saldırısını kınadı.

Fetih Koalisyonundan yapılan açıklamada, meclisteki tüm siyasi partilere ABD dahil olmak üzere Irak topraklarındaki tüm yabancı güçlerin çıkarılması için acil bir şekilde karar alınması çağrısında bulunuldu.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi liderliğindeki Nasır Koalisyonu da konuya ilişkin yaptığı açıklamada böylesi saldırıların istikrar, güvenlik ve ikili ilişkilere zarar verdiği kaydedildi.

Açıklamada, Irak'ın bölgesel ve uluslararası çekişmelerin üssüne dönüşmemesi gerektiğine vurgu yapıldı.