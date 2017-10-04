ABD: Irak'ta diyalog için yardım ederiz

04 Ekim 2017

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) bağımsızlık referandumunun ardından tarafların talep etmesi halinde ABD'nin "diyalog başlatılmasına yardımcı olabileceğini" ancak kendilerine henüz bu yönde bir talep gelmediğini söyledi.

"İstikrarlı, birleşik ve demokratik bir Irak istiyoruz" diyen Nauert, bu konuda ABD'nin duruşunun değişmediğini söyledi.

Nauert, "Kuzey'de olsun ya da Irak'ın merkez hükümetiyle olsun iki tarafın da hem Iraklılar hem Kürtlerin, oturup bu konuyu ve ülkelerinin geleceği için ne istedikleri hakkında iyi bir tartışma yürütmesi gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

Kaynak: DHA